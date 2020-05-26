2020-05-26T09:10:02+03:00
Общество

В Самаре фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку подкупить полицейского

Александра БУДАЕВА
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Деньги полицейскому пытались передать, чтобы тот не составлял протокол за нарушение миграционного законодательстваДеньги полицейскому пытались передать, чтобы тот не составлял протокол за нарушение миграционного законодательстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре по решению суда на полмиллиона рублей оштрафовали ООО "СК Гарант", представитель которой в июне прошлого года пытался дать полицейскому взятку.

- Мужчина действовал в интересах юрлица, он передал сотруднику отдела экономической безопасности 15 тысяч рублей за то, чтобы полиция на составляла в отношении фирмы протокол за нарушение сроков уведомления миграционного отдела о принятии на работу мигранта, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Кировского района Самары.

Далее параллельно развивалось уголовное и административное преследование нарушителей. Если уголовную ответственность нес непосредственно взяткодатель, то административную ответственность - ООО "СК Гарант", в отношении компании возбудили дело по ст.19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица".

- Дело было рассмотрено мировым судом, и фирма была признана виновной в совершении административного правонарушения, - говорят в надзорном ведомстве.

Контору оштрафовали на 500 тысяч рублей, и недавно деньги были перечислены в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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