В Тольятти «Нива» на пешеходном переходе сбила велосипедистку

26 Май 2020 2020-05-26T09:21:54+03:00

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Вчера, 25 мая, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. На пешеходном переходе на улице Спортивной «Нива», за рулем которой находился 62-летний мужчина на полном ходу сбила 27-летнюю велосипедистку.

– Девушка не спешилась, что необходимо делать на пешеходных переходах. Она пострадала, на место прибыли медики, которые экстренно госпитализировали местную жительницу в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям – снижать скорость перед пешеходным переходом, а велосипедистам – спешиваться и переходить дорогу.

В Тольятти «Нива» сбила велосипедистку 25.05.20.

ИСТОЧНИК KP.RU