В Самаре задержали 22-летнего парня с кучей наркотиков
Сотрудники полиции Самары совместно со спецподразделением «Гром» провели задержание 22-летнего жителя столицы губернии. Он был арестован на улице Липецкой. Его подозревают в хранении и попытке распространения наркотиков.
– При себе у гражданина оказалось 10 свертков с порошком общей массой 7 грамм. В его квартире было обнаружено еще более 100 гр запрещенных веществ. Согласно материалам дела, молодой человек планировал сбыть наркотики, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело, расследование которого на данный момент продолжается. Правоохранители устанавливают все детали преступления, а также каналы поставки запрещенных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU