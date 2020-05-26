В Самаре задержали 22-летнего парня с кучей наркотиков

26 Май 2020 2020-05-26T09:45:52+03:00

Общий вес, который у него изъяли превышает 100 гр

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Сотрудники полиции Самары совместно со спецподразделением «Гром» провели задержание 22-летнего жителя столицы губернии. Он был арестован на улице Липецкой. Его подозревают в хранении и попытке распространения наркотиков.

– При себе у гражданина оказалось 10 свертков с порошком общей массой 7 грамм. В его квартире было обнаружено еще более 100 гр запрещенных веществ. Согласно материалам дела, молодой человек планировал сбыть наркотики, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого на данный момент продолжается. Правоохранители устанавливают все детали преступления, а также каналы поставки запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU