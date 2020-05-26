В Сызрани мужчина получил условный срок за то, что избил незнакомца

26 Май 2020 2020-05-26T09:58:23+03:00

По мнению экспертов, мужчина нанес своей жертве не менее 20 ударов руками и ногами по разным частям тела

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Сызранец получил условный срок за пьяную драку с тяжкими последствиями. Его "оппонент" оказался в больнице с серьезными травмами, из-за чего в полиции возбудили уголовное дело.

События, которые лежат в основе обвинения, относятся в июлю прошлого года: два нетрезвых и ранее незнакомых сызранца что-то не поделили. Один ударил другого в лицо так, что тот сразу упал, после чего на него обрушился шквал ударов:

- Он нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками и не менее 10 ударов ногами, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре г.Сызрань. - Травмы экспертами были признаны тяжкими, поэтому и уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В этом году дело дошло до суда, где агрессивного сызранца признали виновным. В мае ему дали 2 года условно с испытательном сроком 2 года. Все это время мужчина обязан регулярно являться в полицию и "отчитываться" о своих делах, которые могли бы свидетельствовать о том, что он встал на путь исправления.

Впрочем, приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU