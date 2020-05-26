МТС выяснила, где чаще всего самоизолировались самарцы

26 Май 2020 2020-05-26T10:07:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Оператор проанализировал обезличенные данные о мобильном трафике абонентов в марте-апреле 2020 года и определил, куда чаще всего уезжали жители Самары и Тольятти, чтобы переждать карантин. Самым популярным направлением «самоизоляционной миграции» оказался юг области.

По данным МТС, основным «убежищем» горожан во время карантина стали дачные поселки: начиная с середины марта объем мобильного трафика в СНТ и дачных массивах вокруг Тольятти, в районе Старосемейкино и Черноречья вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в полтора раза. Значительный рост трафика – на 60-80% по сравнению с прошлым годом – зафиксирован также в Кинеле, Красноармейском, Кротовке и Безенчуке. При этом в районных центрах рост показал и голосовой, и интернет-трафик, а в небольших населенных пунктах росло в основном потребление мобильного интернета.

Согласно индексу цифровой активности россиян, в апреле 2020 года Самарская область оказалась лидером среди всех регионов России по росту потребления цифровых сервисов в период самоизоляции. Наибольшей популярностью у жителей региона в этот период пользовались ресурсы для дистанционного образования (рост – более, чем в 13 раз по сравнению с 2019 годом), онлайн-кинотеатры и видеосервисы (МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и др.), интернет-магазины и сервисы для видеоконференцсвязи и удаленной работы. В целом количество обращений жителей Самарской области к цифровым решениям выросло в апреле по сравнению со средними показателями 2019 года почти на 300%.

«С началом самоизоляции заметно увеличилась нагрузка на сеть, объем мобильного трафика в сети МТС в Самарской области вырос более чем на 10%. Наши абоненты сейчас гораздо больше времени проводят в сети. При этом мы видим заметный отток активных интернет-пользователей из городов в пригороды и сельскую местность. Учитывая это, а также близость летнего сезона, когда «загородный» интернет-трафик вырастет еще сильнее, мы за последние месяцы усилили сеть в Волжском, Красноярском, Кинельском районе, в зеленой зоне Тольятти, в районе Жигулевского заповедника и в других местах области, где самарцы традиционно любят бывать в теплое время года», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU