2020-05-26T10:09:45+03:00
Общество

Прокуратура требует заблокировать сайт, торгующий дипломами и аттестатами

Иск в суд подала прокуратура Кировского района Самары
Александра БУДАЕВА
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"Вы что, серьезно? Диплом можно купить?!""Вы что, серьезно? Диплом можно купить?!"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дипломы об образовании, аттестаты, справки всех видов и форм, сертификаты специалистов - чего не только предлагают купить в интернете. Прокуратура Кировского района Самары недавно обратилась в суд с просьбой заблокировать одну из таких интернет-страниц.

- Распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства об образовании, - объяснили свою позицию в надзорном ведомстве. - Зайти туда и ознакомиться с перечнем "услуг" может любой пользователь.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с просьбой признать информацию, опубликованную на указанном сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Его приняли к производству, но решение по этому делу пока не принято.

Если суд посчитает, что сотрудники надзорного ведомства правы, то заниматься блокировкой сайта будут уже специалисты регионального Роскомнадзора.

Распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства об образовании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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