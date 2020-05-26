В Самарской области фирма микрокредитов получила штраф

26 Май 2020 2020-05-26T10:21:31+03:00

На счетах фирмы были деньги ФОТО: УФССП по Самарской области

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В Красноярском районе Самарской области была оштрафована микрофинансовая организация, нарушившая закон. За это суд назначил фирме штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом, компания получила предупреждение, что в случае неуплаты долга в указанный срок, сумма вырастет еще на 10 тысяч.

– Руководство фирмы не планировало расставаться со своими деньгами. Приставы установили наличие у должника финансов на счетах. Указанная сумма была списана, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Таким образом, представители исполнительной власти перевели в пользу государства 50 тысяч рублей, а также 10 тысяч исполнительского сбора. Производство было закрыто фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU