2020-05-26T10:21:31+03:00
Общество

В Самарской области фирма микрокредитов получила штраф

В дело пришлось включаться судебным приставам
Владислав КИРСАНОВ
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На счетах фирмы были деньги ФОТО: УФССП по Самарской областиНа счетах фирмы были деньги ФОТО: УФССП по Самарской области
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В Красноярском районе Самарской области была оштрафована микрофинансовая организация, нарушившая закон. За это суд назначил фирме штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом, компания получила предупреждение, что в случае неуплаты долга в указанный срок, сумма вырастет еще на 10 тысяч.

– Руководство фирмы не планировало расставаться со своими деньгами. Приставы установили наличие у должника финансов на счетах. Указанная сумма была списана, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Таким образом, представители исполнительной власти перевели в пользу государства 50 тысяч рублей, а также 10 тысяч исполнительского сбора. Производство было закрыто фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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