2020-05-26T10:37:26+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 26 мая 2020 года: подтвердились 87 случаев

По данным на 26 мая 2020 года в Самарской области выявили 87 новых случаев заражения
Владислав КИРСАНОВ
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За минувшие сутки в России выявили 8915 больных коронавирусомЗа минувшие сутки в России выявили 8915 больных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 26 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 87 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2205 человек. 669 из них выздоровели, 17 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8915 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 2830 жителей, в Московской области – 817. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 363 и 228 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 362342 человек, 131129 пациентов выздоровели (12331 за прошедший день), 3807 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 174 человека. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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