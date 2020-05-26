2020-05-26T10:41:31+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса умер еще один пациент

Общее число погибших от новой инфекции составляет 17 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 2205 заболевших COVID-19Всего в области 2205 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 26 мая, число погибших от коронавируса в Самарской области выросло. За минувшие сутки не удалось спасти еще одного пациента, передает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

– Таким образом, скончались 17 пациентов. На стационарном и амбулаторном лечении в области остаются 1519 человек. 669 жителей региона выздоровели и были выписаны, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области зафиксировано 2205 заболевших коронавирусом. Также в регионе продолжают действовать ряд ограничений, в том числе режим самоизоляции и масочный режим. Подобные меры продлятся минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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