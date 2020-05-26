Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 87 человек в Самарской области

26 Май 2020 2020-05-26T11:10:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самаркой области рассказал, как и где заболели новые 87 человек. Напомним, сегодня, 26 мая, общее число инфицированных коронавирусом достигло 2205.

– 34 человека заболели в Тольятти, 33 – в Самаре. Восемь новых пациентов появилось в Сызрани, трое – в Новокуйбышевске. По два человека в Чапаевске, а также в Волжском и Ставропольском районах. По одному – в Безенчукском, Сызранском и Приволжском районах, – говорится в сообщении.

14 из заразившихся контактировали ранее с больным COVID-19. Пять таких граждан в Самаре, четверо – в Тольятти, два пациента в Сызрани, по одному – в Чапаевске, Новокуйбышевске и Ставропольском районе. Еще у 73 человек обнаружен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». На сегодняшний день в регионе 669 человек выздоровели, 17 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU