2020-05-26T11:10:11+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 87 человек в Самарской области

Узнали подробности о новых 87 заболевших коронавирусом в Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 2205 человек с коронавирусомВсего в регионе 2205 человек с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самаркой области рассказал, как и где заболели новые 87 человек. Напомним, сегодня, 26 мая, общее число инфицированных коронавирусом достигло 2205.

– 34 человека заболели в Тольятти, 33 – в Самаре. Восемь новых пациентов появилось в Сызрани, трое – в Новокуйбышевске. По два человека в Чапаевске, а также в Волжском и Ставропольском районах. По одному – в Безенчукском, Сызранском и Приволжском районах, – говорится в сообщении.

14 из заразившихся контактировали ранее с больным COVID-19. Пять таких граждан в Самаре, четверо – в Тольятти, два пациента в Сызрани, по одному – в Чапаевске, Новокуйбышевске и Ставропольском районе. Еще у 73 человек обнаружен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». На сегодняшний день в регионе 669 человек выздоровели, 17 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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