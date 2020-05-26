Жертвой коронавируса в Самарской области стал 84-летний мужчина

26 Май 2020 2020-05-26T13:31:37+03:00

На сегодняшний день в регионе 17 умерших от новой инфекции

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности о новой жертве COVID-19 в Самарской области. Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в регионе скончался еще один пациент с коронавирусом. Общее число умерших составляет 17 человек.

– Спасти не удалось 84-летнего мужчину. У него были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 2205 заразившихся инфекцией. 669 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. В оперштабе рассказали, где и как заразились COVID-19 новые 87 пациентов.

Напомним, в губернии продолжают действовать режим самоизоляции и масочный режим. Они продлятся до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU