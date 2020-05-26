2020-05-26T11:36:17+03:00
Происшествия

Появилось видео с пожара в Яицком 26 мая 2020 года

Пожар в Яицком 26 мая 2020 года уничтожил 11 деревянных домов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Деревянные постройки были самовольныеДеревянные постройки были самовольныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появилось видео с места крупного пожара в поселке Яицкое Волжского района Самарской области, который произошел 26 мая 2020 года. Огнем были охвачены 11 частных деревянных домов. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. На его локализацию у пожарных ушло около трех часов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, жители всех этих домов успели выбраться самостоятельно. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, без крыши над головой остались около 100 человек. Для них подготовили пункт временного проживания.

Специалисты предполагают, что изначально загорелся подвесной потолок в одном из домов. Произошло это из-за неисправной электропроводки.

Крупный пожар в Яицком возле Самары 26.05.2020.

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Ранним утром пожар охватил 11 частных деревянных домов. К счастью, все жильцы успели вовремя их покинуть (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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