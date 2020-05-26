2020-05-26T13:38:08+03:00
Общество

В Самаре врач-стоматолог попала под суд из-за махинаций с медицинскими полисами

Против 33-летней женщины возбудили шесть уголовных дел
Владислав КИРСАНОВ
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Действия медика нанесли ущерб в размере более 20 тысяч рублейДействия медика нанесли ущерб в размере более 20 тысяч рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре перед судом окажется врач-стоматолог «Дорожной клинической больницы на станции Самара ОАО «РЖД». Женщину подозревают в «использовании служебных полномочий из корыстной заинтересованности».

– Предполагается, что 33-летняя сотрудница с июля 2017 по февраль 2020 года для выполнения плана вносила ложные сведения в служебную программу. Согласно им она якобы оказывала услуги пациентам по полису ОМС. На деле не было никаких услуг, – сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Территориальному фонду из-за этих действий был нанесен ущерб более 20 тысяч рублей. Возбуждено шесть уголовных дел, все они находятся на контроле надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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