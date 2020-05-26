В Самаре врач-стоматолог попала под суд из-за махинаций с медицинскими полисами
В Самаре перед судом окажется врач-стоматолог «Дорожной клинической больницы на станции Самара ОАО «РЖД». Женщину подозревают в «использовании служебных полномочий из корыстной заинтересованности».
– Предполагается, что 33-летняя сотрудница с июля 2017 по февраль 2020 года для выполнения плана вносила ложные сведения в служебную программу. Согласно им она якобы оказывала услуги пациентам по полису ОМС. На деле не было никаких услуг, – сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
Территориальному фонду из-за этих действий был нанесен ущерб более 20 тысяч рублей. Возбуждено шесть уголовных дел, все они находятся на контроле надзорного органа.
ИСТОЧНИК KP.RU