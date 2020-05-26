26 Май 2020 2020-05-26T12:33:26+03:00

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В разгар режима самоизоляции приятный сюрприз преподнесли детям Куйбышевского района нефтепереработчики. Чтобы поддержать многодетные, неполные и малообеспеченные семьи, коллектив Куйбышевского НПЗ организовал благотворительную акцию по сбору средств. Заводчане приобрели и передали различные товары тем, кому в сложившейся ситуации труднее организовать затянувшийся домашний досуг детей.

- Я с удовольствием принял участие в этой акции, - признался машинист по моторным испытаниям топлив ИЦ ЦЗЛ АО «КНПЗ» Александр Филимонов. – Считаю, что нужно помогать друг другу, особенно в трудных ситуациях. Если моя помощь вызовет чью-то радость, я тоже стану от этого счастливее. Когда мы узнали, что есть возможность порадовать ребятишек, сделали это, не откладывая.

Каждый из молодых заводских волонтеров представил, что в детстве порадовало бы в данной ситуации его самого. В результате ребята собрали несколько коробок со вкусными угощениями, детским питанием, одеждой, играми, книгами, игрушками и передали все это в Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/781270" frameborder="0"></iframe> Без отрыва от детства: юным самарцам доставили на дом сладости, краски и игры.

ИСТОЧНИК KP.RU