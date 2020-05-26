Пожар в Яицком под Самарой: огонь перекинулся на камыш

26 Май 2020 2020-05-26T13:55:03+03:00

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Стали известны подробности происходящего в поселке Яицкое под Самарой. Сегодня утром, 26 мая, там произошел крупный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Сгорели 11 частных домов, к счастью, обошлось без пострадавших.

– В 500 метрах от домов загорелись поля с камышом. Площадь природного пожара составляет около 2 гектаров. В его ликвидации принимали участие военнослужащие спасательного центра МЧС России, – сообщил глава ведомства Олег Бойко.

Из-за сильного ветра огонь от полыхающих домов перебрался в поля. Отмечается, что ситуация находится на контроле сотрудником МЧС России по Самарской области.

Напомним, что пожар возник, предположительно, из-за возгорания проводки. На пепелище осталось около ста человек. Здесь был цыганский поселок, в основном жили люди этой национальности. По предварительным данным, часть строений была не зарегистрирована. Уже опубликовано видео с места пожара.

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Ранним утром пожар охватил 11 частных деревянных домов. К счастью, все жильцы успели вовремя их покинуть [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU