2020-05-26T13:55:03+03:00
Общество

Пожар в Яицком под Самарой: огонь перекинулся на камыш

Площадь распространения природного возгорания составляет 2 гектара [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Ситуация находится под контролем пожарных ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской областиСитуация находится под контролем пожарных ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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Стали известны подробности происходящего в поселке Яицкое под Самарой. Сегодня утром, 26 мая, там произошел крупный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Сгорели 11 частных домов, к счастью, обошлось без пострадавших.

– В 500 метрах от домов загорелись поля с камышом. Площадь природного пожара составляет около 2 гектаров. В его ликвидации принимали участие военнослужащие спасательного центра МЧС России, – сообщил глава ведомства Олег Бойко.

Из-за сильного ветра огонь от полыхающих домов перебрался в поля. Отмечается, что ситуация находится на контроле сотрудником МЧС России по Самарской области.

Напомним, что пожар возник, предположительно, из-за возгорания проводки. На пепелище осталось около ста человек. Здесь был цыганский поселок, в основном жили люди этой национальности. По предварительным данным, часть строений была не зарегистрирована. Уже опубликовано видео с места пожара.

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Ранним утром пожар охватил 11 частных деревянных домов. К счастью, все жильцы успели вовремя их покинуть [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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