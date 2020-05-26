В Самарской области сократилось число людей под наблюдением врачей по коронавирусу
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько было сделано исследований, а также количество граждан под наблюдением врачей.
– За прошедшие сутки было сделано 3461 тест на COVID-19. За все время было проведено 137833 таких анализа. Под медицинским наблюдением остаются 384 человека, – говорится в сообщении.
Всего в Самарской области выявлено 2205 человек с коронавирусом. 669 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 17 человек спасти не удалось – они скончались. В регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся минимум до 31 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU