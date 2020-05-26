2020-05-26T14:35:00+03:00
Общество

В Самарской области ожидают повышенную опасность из-за погоды

Виной всему - порывистый ветер и возможное повышение температуры воздуха
Владислав КИРСАНОВ
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Жителей региона просят быть внимательными и осторожнымиЖителей региона просят быть внимательными и осторожнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, сегодня, 26 мая, в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за порывистого ветра, а также повышенная пожароопасность на юге области.

– Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. Жителям рекомендуют не прятаться от стихии под деревьями, за остановками. Пожароопасность сохранится до 27 мая минимум, – говорится в сообщении синоптиков.

Также завтра ожидается серьезное повышение температуры воздуха. На востоке области столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла. Ночью возможна гроза с порывистым ветром. В последующие дни ожидается погода без осадков. Ночью воздух будет не теплее 12 градусов, днем – 26...28°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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