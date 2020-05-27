В Самаре за неделю должны придумать, как вернуться к нормальной жизни

27 Май 2020 2020-05-26T22:21:47+03:00

Жители Самары уже не могут больше сидеть дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области должны за неделю придумать, как вернуться к нормальной жизни и поэтапно начать снимать ограничения. Разработать такой план поручил своим коллегам губернатор Дмитрий Азаров, займется разработкой председатель правительства Виктор Кудряшов со своими заместителями. План снятия ограничений, одобренный Роспотребнадзором, уже есть, но теперь его хотят спустить к реалиям жизни региона.

- Мы должны научиться создавать условия нераспространения инфекции, создавать условия, чтобы каждый человек мог себя обезопасить, и система должна быть так выстроена, в том числе на рабочих местах, - подчеркнул губернатор, отмечая, что жить придется учиться в условиях коронавируса.

Для того, чтобы придумать план, власти намерены посмотреть, как работают другие регионы. Например, Дмитрий Азаров рекомендовал обратить внимание на Татарстан, где уже начали открывать музеи и запускать туда небольшие экскурсионные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU