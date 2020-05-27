Дмитрий Азаров поручил разогнать толпы самарцев с набережной
Губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперштаба Самарской области 26 мая поручил усилить контроль за нарушителями режима самоизоляции и призвал разогнать толпы самарцев с набережной. По мнению главы региона, общественные места в условиях продолжающейся пандемии и роста числа заболевших заслуживают особенно пристального внимания властей. Губернатор привел в пример самарскую набережную, куда горожане бросились гулять в минувшие выходные.
- Прогуляйтесь по набережной, посмотрите, что там происходит. Люди собираются не по двое, а по 10-15 человек! – возмутился Дмитрий Азаров. - Контроль должен быть обеспечен!
При этом глава региона положительно оценил опыт использования беспилотников. Хотя некоторые жители региона относятся к такому методу контроля скептически, как к некоторой экзотике, именно маленькие летательные аппараты позволяют властям быстро выявлять нарушителей самоизоляции и оперативно реагировать.
ИСТОЧНИК KP.RU