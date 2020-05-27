Коронавирус в Тольятти, последние новости на 27 мая 2020 года: соседи помогли с защитой для врачей

27 Май 2020 2020-05-27T00:35:54+03:00

Из Димитровграда в Тольятти поступила партия защитных костюмов и бахил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, как протекает эпидемия коронавируса в Тольятти, последние новости на 27 мая 2020

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По состоянию на утро 27 мая в Тольятти зарегистрировано 466 больных коронавирусом. Из них 34 человека было обнаружено за предыдущие сутки.

Продолжают болеть и сотрудники «Автоваза» - 17 человек инфицировано, трое из них было выявлено накануне. 19 автостроителей находится на карантине в самоизоляции.

Недопонимание с выплатами медикам не обошло стороной и Тольятти. Диспетчеры тольяттинской скорой помощи пожаловались в открытом письме, что не получили президентские надбавки за работу с коронавирусными больными, а кроме того, им не выдают защитные костюмы. Однако в областном минздраве объяснили – диспетчеры работают в отдельном здании, с выездными бригадами не контактируют, поэтому дополнительному риску заражения коронавирусом не подвергаются. 281 сотрудник, кому президентские надбавки были положены, их получили. А диспетчеры, как и все 590 сотрудников тольяттинской скорой помощи, получили единовременную региональную выплату.

В Тольятти поступило дополнительно 100 защитных комбинезонов и 200 пар бахил для борьбы с распространением коронавируса. Такую помощь прислали из Димитровграда Ульяновской области – как сообщает мэрия, такую взаимопомощь оказывают друг другу моногорода.

В Тольятти продолжают действовать ограничительные меры, сохраняется масочный режим в общественном транспорте и магазинах. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU