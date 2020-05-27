2020-05-27T00:41:46+03:00
Общество

В Самаре не отменят самоизоляцию из-за коронавируса и вот почему

Их всех показателей, которые нужны для отмены режима самоизоляции, соблюден только один
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Безответственных жителей рано или поздно ждут больничные койкиБезответственных жителей рано или поздно ждут больничные койкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области не готовы отменить режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса. Сейчас нет причин этого делать. Из трех критериев, необходимых к исполнению, соблюдается только один: в регионе делают достаточно тестов. Во многом и из-за этого выросло количество зараженных людей. Их теперь стали чаще находить среди больных пневмонией и ОРВИ.

- Не все показатели, необходимые для снятия ограничений, достигнуты. Так, коэффициент распространения инфекции повысился. Если на прошлой неделе он составлял 1, то сейчас равен 1,25, - поделилась данными главный санитарный врач Светлана Архипова на последнем совещании оперативного штаба.

Также стало известно, что свободно лишь 43,4% коек - и это при условии, что их число постоянно растет. Стоит отметить, что инфекционные койки занимают не только больные с подтвержденным коронавирусом, но и все те, кому требуется серьезная помощь, например, пациенты с пневмонией недоказанного пока происхождения.

Почему растет заболеваемость, власти пытаются разобраться. Во многом виновата и низкая дисциплина горожан: после открытия парков и набережных мало кто соблюдает ограничения, многие гуляют большими компаниями. К сожалению, и в магазинах продавцы не всегда достаточно ответственны, они не надевают маски и не просят об этом посетителей.

Сегодня власти разрабатывают поэтапный план возвращенияк нормальной жизни. Однако, при этом учитывается, что коронавирус никуда не делся и нам придется учиться жить с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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