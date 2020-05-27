В Самарской области разыскивают женщину, укравшую продукты из супермаркета

27 Май 2020 2020-05-27T09:16:53+03:00

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В середине мая в Красноярском районе Самарской области произошла кража в супермаркете. Неизвестная женщина пришла в магазин в Новосемейкино, набрала продукты и скрылась, не заплатив. Ущерб, который она нанесла торговой точке, составил 3 тысячи рублей.

– Подозреваемая попала на камеры наблюдения. У нее среднее телосложение, рост 160-165 см, азиатская внешность, опущенные плечи, темные волосы, небольшой нос. На лице была темная маска. Одета в светлую кофту, черные штаны, черные туфли, возможно, носит корректирующие очки, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемой в краже, просят обращаться в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 8(846)572-13-78, 8(999)701-02-80 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.

Кража в супермаркете в Самарской области 27.05.

ИСТОЧНИК KP.RU