В Самарской области разыскивают женщину, укравшую продукты из супермаркета
В середине мая в Красноярском районе Самарской области произошла кража в супермаркете. Неизвестная женщина пришла в магазин в Новосемейкино, набрала продукты и скрылась, не заплатив. Ущерб, который она нанесла торговой точке, составил 3 тысячи рублей.
– Подозреваемая попала на камеры наблюдения. У нее среднее телосложение, рост 160-165 см, азиатская внешность, опущенные плечи, темные волосы, небольшой нос. На лице была темная маска. Одета в светлую кофту, черные штаны, черные туфли, возможно, носит корректирующие очки, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемой в краже, просят обращаться в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 8(846)572-13-78, 8(999)701-02-80 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.
Кража в супермаркете в Самарской области 27.05.
ИСТОЧНИК KP.RU