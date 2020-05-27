В Новокуйбышевске мужчина с «условкой» пошел на угон автомобиля после ссоры с подругой

27 Май 2020 2020-05-27T10:08:23+03:00

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Владелец ВАЗовской «четверки» обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Он был припаркован во дворе на улице 50-летия НПЗ. Через некоторое время авто удалось отыскать в гаражном массиве рядом со станцией Липяги. Хозяин машины пояснил, что в салоне находились инструменты иностранного производства.

– Проведенные экспертизы установили, что следы пальцев рук принадлежат 32-летнему местному жителю, неоднократно судимому за имущественные преступления. Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей знакомой, вышел на улицу и увидел машину с ключом в замке зажигания, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Инструменты он сдал в ломбард, деньги потратил на собственные нужды, а машину бросил, добравшись до нужной ему точки. Возбуждено уголовное дело. Имущество удалось вернуть владельцу. Задержанный на момент совершения преступления находился на условном осуждении. Теперь оно заменено на тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU