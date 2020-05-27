2020-05-27T10:08:23+03:00
Общество

В Новокуйбышевске мужчина с «условкой» пошел на угон автомобиля после ссоры с подругой

Теперь ему придется отбывать наказание в тюрьме
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Из салона «четверки» пропали электроинструменты зарубежного производстваИз салона «четверки» пропали электроинструменты зарубежного производстваФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Владелец ВАЗовской «четверки» обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Он был припаркован во дворе на улице 50-летия НПЗ. Через некоторое время авто удалось отыскать в гаражном массиве рядом со станцией Липяги. Хозяин машины пояснил, что в салоне находились инструменты иностранного производства.

– Проведенные экспертизы установили, что следы пальцев рук принадлежат 32-летнему местному жителю, неоднократно судимому за имущественные преступления. Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей знакомой, вышел на улицу и увидел машину с ключом в замке зажигания, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Инструменты он сдал в ломбард, деньги потратил на собственные нужды, а машину бросил, добравшись до нужной ему точки. Возбуждено уголовное дело. Имущество удалось вернуть владельцу. Задержанный на момент совершения преступления находился на условном осуждении. Теперь оно заменено на тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре нашли больницу, где плохо защищались от коронавируса
В Самарской области полицейские задержали женщину-браконьера
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 135 человек в Самарской области
В Самарской области предположительно из-за попадания молнии сгорел частный дом
В Самаре в дом ветерана Великой Отечественной войны вернули газ, которого не было 8 месяцев
Иностранные футболисты и тренеры «Крыльев Советов» получили результат тестов на коронавирус
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 27 мая 2020 года: подтвердились 135 случаев
В колонию строгого режима в Управленческом пытались доставить 11 свертков с наркотиками
На Московском шоссе в Самаре столкнулись «Ларгус» и мотоцикл «Харлей»
Преподаватель английского языка попала под суд за взятки