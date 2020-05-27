Для самарских студентов создали «Мобильный цифровой университет»

27 Май 2020 2020-05-27T09:34:26+03:00

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В Самарском государственном университете путей сообщения разработали мобильное приложение для смартфонов «Мобильный цифровой университет СамГУПС». Это комплекс образовательных баз данных и сервисов для студентов и преподавателей в условиях дистанционного обучения. Цифровой контент вуза доступен 24 часа семь дней в неделю. Такая образовательная платформа открыла новые возможности онлайн-обучения.

- Преимущество для студентов и преподавателей заключается в удобстве использования системы. Кроме того, цифровая платформа сохраняет информационный след – всю образовательную историю студента в электронном виде, - отметил ректор СамГУПС Иван Андрончев.

Приложение доступно для скачивания в Google Play для пользователей смартфонов – студентов, преподавателей и сотрудников университета.

На цифровой образовательной платформе пользователь получает возможность доступа к различным ресурсам – от расписания занятий до видеоуроков и электронных курсов по саморазвитию, может ознакомиться с рекомендациями по изучению учебных программ и конкретных учебных тем по своей специальности, посещать видеоконференции, цифровую библиотеку университета и многое другое. Также студенты могут общаться по видеочату с преподавателями, задавать уточняющие вопросы по темам и получить консультацию в онлайн-формате для участия в исследованиях или проектных работах. В перспективе одновременно пользоваться системой смогут около 100 тыс. пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU