В Самарской области приставы помогли наказать мошенника

27 Май 2020 2020-05-27T09:34:14+03:00

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В Самарской области состоялся суд, который признал жителя Сызрани виновным в мошенничестве. За свои действия он должен был выплатить 100 тысяч рублей компенсации пострадавшей стороне. После оглашения приговора в дело включились судебные приставы.

– Добровольно гасить свою задолженность мужчина не собирался. В отношении него было вынесено постановление об исполнительском сборе в 7 тысяч рублей. Несмотря на это, виновный по-прежнему не спешил расставаться с деньгами, – сообщили в УФССП по Самарской области.

Но представители исполнительной власти не остановились. Выяснилось, что у мужчины на счету имеются средства. Сумма долга и исполнительский сбор были списаны с расчетного счета мужчины. Дело окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU