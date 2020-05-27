В Самарской области за грабеж задержали «постоянного клиента» полицейских

27 Май 2020 2020-05-27T11:27:44+03:00

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В полицию Новокуйбышевска обратился мужчина, который рассказал, что был ограблен ранним утром рядом с одним из домов. По словам потерпевшего, к нему подошел неизвестный, завязал конфликт, выхватил у него мобильный телефон и скрылся.

– Оперуполномоченный уголовного розыска узнал по фотороботу хорошо известного преступника. Им оказался 26-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Он согласился сотрудничать с полицейскими и вернул похищенный гаджет. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если вина задержанного будет доказана, ему будет грозить до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU