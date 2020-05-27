Преподаватель английского языка попала под суд за взятки

27 Май 2020 2020-05-27T11:48:11+03:00

Она получила 12 тысяч рублей за проставление зачетов студентам одного из самарских техникумов

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В Самаре огласили приговор преподавателю английского языка, которая ранее работала в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова. По версии следствия, 23 декабря прошлого года в своем рабочем кабинете она получила 12 тысяч рублей за то, чтобы проставить зачеты четверым студентам, при этом реально их знания по предмету не проверялись.

- Ее действия были квалифицированы по статье «Получение взятки», - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района. - Свою вину она полностью признала, дело рассматривалось в особом порядке.

Особый порядок означает, что подсудимый все признает, со всем согласен, и за это суд не может назначить ему более двух третей от максимально установленного законом наказания. По части 3 статьи 290 «Получение взятки», которая вменялась подсудимой, максимальное наказание - это штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей либо реальное лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Рассматривая это дело, суд учел, что женщина-преподаватель ранее в поле зрения силовиков не попадала, вину полностью признала. В итоге ее признали виновной, но дали всего 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU