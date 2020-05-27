2020-05-27T10:11:37+03:00
Общество

На Московском шоссе в Самаре столкнулись «Ларгус» и мотоцикл «Харлей»

Водитель двухколесного транспорта пострадал
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам ГИБДДРазбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам ГИБДДФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 26 мая, в Самаре произошло ДТП. 66-летний водитель «Ларгуса» ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Дальней. В какой-то момент он не уступил дорогу мотоциклу «Харлей», которым управлял 46-летний местный житель.

– Произошло столкновение. Водитель двухколесного транспорта получил травмы. Ему было назначено амбулаторное лечение. По данным правоохранителей, оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. Они также напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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