2020-05-27T11:03:44+03:00
Общество

В Самаре в дом ветерана Великой Отечественной войны вернули газ, которого не было 8 месяцев

Газ отключили из-за отсутствия тяги в дымоходе еще 16 августа 2019 года, а вернули - в апреле 2020-го
Александра БУДАЕВА
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Екатерина Гудзима (справа) навестила Анастасию Румянцеву, в квартире которой, наконец, появился газ. Фото: предоставлено региональным штабом ОНФЕкатерина Гудзима (справа) навестила Анастасию Румянцеву, в квартире которой, наконец, появился газ. Фото: предоставлено региональным штабом ОНФ
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Нелегкие времена пришлось пережить жителям дома №18а на ул.Балаковской в Самаре. 16 августа прошлого года после жалоб жильцов на отсутствие тяги пришли специалисты, обследовали дымоход и выписали акт о том, что тяги нет, а потому газом пользоваться здесь опасно.

После этого газ отключили по одному стояку - пострадали 5 квартир, в которых жили пенсионеры, инвалиды и Анастасия Андреевна Румянцева - в годы Великой Отечественной войны она была подростком, но ее статус "Дети войны" в итоге приравняли к статусу ветеранов.

На все возмущения жильцов в управляющей компании говорили: мы о вас помним, но проблема тут сложная - надо проект заказывать, чтобы восстановить тягу, потом подрядчика искать, - в общем, нужно еще время и, разумеется, деньги.

В феврале этого года к решению проблемы подключились активисты Общественного народного фронта. Судебный эксперт-строитель Дмитрий Волобоев разобрался, что к чему, и признал: действительно, по этому стояку использовать газ смертельно опасно. Потому что при строительстве дома что-то пошло не так, и вентиляционную шахту вывели на чердак, а не на крышу, а потому столь необходимый свежий ветер в шахту попадает лишь под определенным углом. В иных случаях тяги нет и быть не может.

Ветерану пришлось купить электрическую плитку и водонагреватель, потому что без газа ни готовить, не помыться было нельзя Фото: Александра БУДАЕВА

Ветерану пришлось купить электрическую плитку и водонагреватель, потому что без газа ни готовить, не помыться было нельзяФото: Александра БУДАЕВА

Что же делать? Прорубать перекрытие? Разбирать крышу? Оказалось, все можно было сделать относительно малыми усилиями - благодаря этому в апреле газ вернулся в квартиры.

- В доме смонтировали двухканальную вентиляцию: основная шахта внутри помещения отвечает за общий отвод воздуха, а трубы, идущие по фасаду, - за дым от газовых колонок, - объяснил работу чудо-конструкции Дмитрий Волобоев.

Как рассказали корреспондентам "КП-Самара" в региональном штабе ОНФ, в доме в итоге сменилась управляющая компания, новая на восстановление газоснабжения потратила 620 тысяч рублей. Плюс сейчас в доме ведется перекладка крыши, работы должны быть завершены к июлю.

- Незначительные дефекты, уверена, будут устранены в кратчайшие сроки, а мы, как общественники непременно проконтролируем завершение работ, - пообещала сопредседатель регионального отделения ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

В Самаре ветеран войны почти полгода живет без газа и горячей воды.Александра БУДАЕВА

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При этом платежки от газовой конторы приходили до недавнего времени регулярно, и пенсионерка даже осталась в должницах. Кстати, давать газ в ближайшее время никто не собирается (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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