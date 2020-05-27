В колонию строгого режима в Управленческом пытались доставить 11 свертков с наркотиками

27 Май 2020 2020-05-27T11:50:23+03:00

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11 свертков, перемотанных скотчем, изъяли у парня, который подозрительно «крутился» вокруг исправительной колонии строгого режима № 6. Учреждение расположено в поселке Управленческом, но посторонние там не ходят. Сомнительного типа задержали сотрудники ФСИН и полицейские.

- Он добровольно выдал 11 свертков, перемотанных скотчем. Внутри оказалось вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета, а также таблетки в количестве 30 штук, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Вещества отправили на экспертизу, а материалы по задержанию передали полицейским. Предполагается, что парень собирался перекинуть наркотики на территорию колонии. А вот кто их ждал на той стороне, еще только предстоит установить.

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ИСТОЧНИК KP.RU