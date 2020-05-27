Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 27 мая 2020 года: подтвердились 135 случаев

27 Май 2020 2020-05-27T10:37:58+03:00

По данным на 27 мая 2020 года в Самарской области выявили 135 новых случаев заражения

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 27 мая 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 135 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в губернии составляет 2340 человек. 761 из них выздоровел, 17 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 8338 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 2140 жителей, в Московской области – 793. В Санкт-Петербурге и Свердловской области – 387 и 235 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 370680 человека, 142208 пациентов выздоровели (11079 за прошедший день), 3968 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 161 человека. В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлится до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU