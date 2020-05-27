Иностранные футболисты и тренеры «Крыльев Советов» получили результат тестов на коронавирус
Стали известны результаты тестов на коронавирус иностранных игроков и тренеров «Крыльев Советов». Речь идет об игроках Денисе Поповиче, Паул Антоне, Деяне Радониче, а также о тренерах Миодраге Божовиче, Войо Чалове и Милораде Байовиче.
– Сегодня пришли результаты тестов вышеперечисленных футболистов и специалистов. Все результаты – отрицательные. Иностранцы находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок, – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Таким образом, все футболисты и тренеры команды сдали отрицательные тесты на коронавируса. «Крылья Советов» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Розыгрыш турнира возобновится 21 июня. Первым соперником КС после перерыва станет грозненский «Ахмат». Матч пройдет на «Самара Арене» без зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU