Иностранные футболисты и тренеры «Крыльев Советов» получили результат тестов на коронавирус

27 Май 2020 2020-05-27T10:43:07+03:00

Сейчас все прибывшие из-за границы остаются на карантине

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Стали известны результаты тестов на коронавирус иностранных игроков и тренеров «Крыльев Советов». Речь идет об игроках Денисе Поповиче, Паул Антоне, Деяне Радониче, а также о тренерах Миодраге Божовиче, Войо Чалове и Милораде Байовиче.

– Сегодня пришли результаты тестов вышеперечисленных футболистов и специалистов. Все результаты – отрицательные. Иностранцы находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок, – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Таким образом, все футболисты и тренеры команды сдали отрицательные тесты на коронавируса. «Крылья Советов» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Розыгрыш турнира возобновится 21 июня. Первым соперником КС после перерыва станет грозненский «Ахмат». Матч пройдет на «Самара Арене» без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU