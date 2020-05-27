В Самарской области предположительно из-за попадания молнии сгорел частный дом
Вчера, 26 мая, в Самарской области произошло ЧП. В поселке Самарский загорелся частный дом. Общая площадь распространения огня достигла 150 квадратных метров. Предположительно, причиной происшествия могла стать молния, которая попала в строение.
– Точная причина происшествия устанавливается. На месте работали 19 человек личного состава, а также 6 единиц техники. Справиться с огнем удалось чуть больше, чем через час после поступления сообщения, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На данный момент нет информации, были ли в доме во время происшествия хозяева. Отметим, вчера в регионе прошла первая в году гроза. Многие завораживающие кадры попали в объективы камер очевидцев и корреспондентов «Комсомольской правды-Самара». Посмотреть фото и видео можно в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU