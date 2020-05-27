В Самарской области предположительно из-за попадания молнии сгорел частный дом

27 Май 2020 2020-05-27T11:17:24+03:00

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Вчера, 26 мая, в Самарской области произошло ЧП. В поселке Самарский загорелся частный дом. Общая площадь распространения огня достигла 150 квадратных метров. Предположительно, причиной происшествия могла стать молния, которая попала в строение.

– Точная причина происшествия устанавливается. На месте работали 19 человек личного состава, а также 6 единиц техники. Справиться с огнем удалось чуть больше, чем через час после поступления сообщения, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На данный момент нет информации, были ли в доме во время происшествия хозяева. Отметим, вчера в регионе прошла первая в году гроза. Многие завораживающие кадры попали в объективы камер очевидцев и корреспондентов «Комсомольской правды-Самара». Посмотреть фото и видео можно в нашем материале.

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Делимся пугающе красивыми фотографиями и видео первой грозы в Самаре в мае 2020 года. Запечатлели удивительные кадры для вас (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU