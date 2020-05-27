Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 135 человек в Самарской области

27 Май 2020 2020-05-27T11:23:54+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые 135 пациентов в регионе. Напомним, общее количество заболевших по данным на сегодня, 27 мая, составляет 2340 человек.

– 51 случай в Самаре, 38 – в Тольятти. 16 человек заболели в Сызрани, еще пять в Ставропольском районе. Четверо зарегистрировано в Шенталинском районе. По трое – в Новокуйбышевске, Кинеле и Сызранском районе. По двое – в Чапаевске, Камышлинском, Волжском, Елховском районах, – говорится в сообщении.

Еще по одному в Жигулевске, Большечерниговском, Кошкинском и Красноярском районах. 21 из вышеперечисленных ранее контактировали с уже заболевшими. Восемь таких пациентов в Самаре, пять – в Тольятти, четверо – в Сызрани, двое – в Ставропольском районе, еще по одному – в Камышлинском и Волжском районах.

У 114 человек выявлен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Всего в регионе выздоровели 761 житель, еще 17 человек спасти не удалось – они скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU