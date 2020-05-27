В Самарской области полицейские задержали женщину-браконьера
Полицейские Приволжского района выявили и задержали ранее не судимую 51-летнюю местную жительницу. Она, находясь на берегу канала в селе Заволжье, использовала кастинговую сеть для ловли рыбы. Ее добычей стали плотва, окунь и густера.
– Общая сумма ущерба, причиненного государственным рыбным запасам, достигла 17500 рублей. Изъято орудие лова и пойманная рыба. При этом подозреваемая была предупреждена о запрете на рыбалку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. Однако теперь возбуждено дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Наказание подразумевает тюремный срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU