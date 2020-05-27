2020-05-27T12:15:55+03:00
Общество

В Самарской области полицейские задержали женщину-браконьера

Она незаконно наловила рыбу на 17500 рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанной грозит до двух лет тюрьмыЗадержанной грозит до двух лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Приволжского района выявили и задержали ранее не судимую 51-летнюю местную жительницу. Она, находясь на берегу канала в селе Заволжье, использовала кастинговую сеть для ловли рыбы. Ее добычей стали плотва, окунь и густера.

– Общая сумма ущерба, причиненного государственным рыбным запасам, достигла 17500 рублей. Изъято орудие лова и пойманная рыба. При этом подозреваемая была предупреждена о запрете на рыбалку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности. Однако теперь возбуждено дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Наказание подразумевает тюремный срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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