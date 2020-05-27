2020-05-27T12:46:18+03:00
Общество

В Тольятти за ночь сгорели две машины

На месте происшествия работали 7 пожарных
Владислав КИРСАНОВ
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Спасти имущество не удалось ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской областиСпасти имущество не удалось ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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Этой ночью, 27 мая, в Тольятти произошло ЧП. В 1:30 по местному времени на пульт дежурного поступило сообщение, согласно которому в Центральном районе города произошел пожар.

– На улице Кудашева загорелись два припаркованных автомобиля – «Ларгус» и «Приора». Прибывшие на место пожарные справились с огнем за считанные минуты, однако имущество спасити не удалось, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Уже в 1:40 специалисты объявили о ликвидации происшествия. На месте работали 7 пожарных. Причины возгорания предстоит определить компетентным органам. Ранее стало известно, что в Самарской области, предположительно, из-за попавшей в дом молнии произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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