В Самарской области выявлено рекордное заболевание коронавирусом за сутки

27 Май 2020 2020-05-27T12:47:35+03:00

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Сегодня, 27 мая, в Самарской области зарегистрировано наибольшее количество заболевших в сутки за весь период пандемии. За прошедшие сутки появилось 135 новых заболевших, а общее число инфицированных достигло 2340 человек.

– 761 пациент выздоровел и был выписан, еще 17 человек скончались. Таким образом, на амбулаторном и стационарном лечении в регионе остаются 1562 человека, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Также в Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. Горожанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, масочный режим, а также социальное дистанцирование. Ранее стало известно, где и как заболели коронавирусом новые 135 зараженных в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU