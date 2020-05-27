В Самаре на пешеходном переходе «Гранта» наехала на женщину

27 Май 2020 2020-05-27T13:25:28+03:00

Разбираться во всех деталях происшествия будут сотрудники ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 26 мая, в Самаре произошло ДТП на пересечении улицы Нагорной и проспекта Кирова. «Гранта», которой управлял 62-летний мужчина, поворачивала на разрешающий сигнал светофора. Однако водитель не заметил женщину, которая также переходила дорогу на зеленый свет.

– В результате легковушка сбила 57-летнюю местную жительницу. Она получила различные травмы, поэтому была госпитализирована в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU