В Самаре на пешеходном переходе «Гранта» наехала на женщину
Вчера, 26 мая, в Самаре произошло ДТП на пересечении улицы Нагорной и проспекта Кирова. «Гранта», которой управлял 62-летний мужчина, поворачивала на разрешающий сигнал светофора. Однако водитель не заметил женщину, которая также переходила дорогу на зеленый свет.
– В результате легковушка сбила 57-летнюю местную жительницу. Она получила различные травмы, поэтому была госпитализирована в ближайшее лечебное учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.
ИСТОЧНИК KP.RU