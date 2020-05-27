2020-05-27T13:46:52+03:00
Новости компаний

ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем

Новую технологию успешно протестировали уже в 31 регионе России
Поделиться:
ВТБ планирует распространить электронную регистрацию сделок с готовым жильем по всей стране до конца третьего кварталаВТБ планирует распространить электронную регистрацию сделок с готовым жильем по всей стране до конца третьего квартала
Изменить размер текста:

ВТБ реализует сервис электронной регистрации сделок с готовой недвижимостью в Росреестре. Пилотирование новой технологии успешно прошло в 31 регионе России, на которые приходятся порядка 70% всех ипотечных сделок с готовыми объектами. Тиражирование на всю страну запланировано до конца третьего квартала.

С помощью собственной технологии банка заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью могут формироваться онлайн, а затем направляться в Росреестр и его территориальные органы. Основным преимуществом нового сервиса является возможность регистрации договора на приобретение готового жилья без личного визита в Росреестр или МФЦ.

Продавец и покупатель оформляют в банке договор купли-продажи с привлечением ипотечного кредита. В случае, если клиенты принимают решение о проведении электронной регистрации сделки через сервис ВТБ, для подписания документов они используют усиленную квалифицированную электронно-цифровую подпись. Банк помогает выпустить ее в дистанционном формате. Подписание документов происходит в специальном приложении на смартфоне участника сделки. После этого документы отправляются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. На финальном этапе банк информирует клиентов о регистрации сделки.

Разработанная ВТБ собственная технология выгодно отличается от аналогичных предложений других игроков рынка: система обладает повышенной надежностью и дополнительными модулями безопасности. При использовании сервиса банка вся сделка проходит исключительно в банковском программном обеспечении – под контролем систем безопасности финансовой группы ВТБ, благодаря чему при передаче клиентских данных обеспечивается усиленная защита и гарантирована информационная безопасность.

«Период самоизоляции особенно затронул сферу регистрации прав собственности на недвижимость, которая требовала личного присутствия в Росреестре или МФЦ. Чтобы обеспечить заемщиков необходимым сервисом, ВТБ в кратчайшие сроки реализовал свою технологию для регистрации прав собственности на готовые объекты. Клиенты смогли оформлять все документы по сделке значительно быстрее и исключительно в офисе банка. Уверены, что сервис будет востребован и после окончания периода самоизоляции», – прокомментировал запуск технологии Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Самары смогут перенести деньги с социальных карт на июнь
В Самаре уже завтра запустят автобусы вместо отмененного троллейбуса № 6
В Самарской области пьяный 46-летний водитель разъезжал на УАЗе по району
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
Самарцы попали в топ-10 среди россиян, которых все еще интересует коронавирус
В Самаре на пешеходном переходе «Гранта» наехала на женщину
В Самарской области выявлено рекордное заболевание коронавирусом за сутки
В Тольятти за ночь сгорели две машины
В Самаре нашли больницу, где плохо защищались от коронавируса
В Самарской области полицейские задержали женщину-браконьера
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 135 человек в Самарской области
В Самарской области, предположительно, из-за попадания молнии сгорел частный дом
В Самаре в дом ветерана Великой Отечественной войны вернули газ, которого не было 8 месяцев
Иностранные футболисты и тренеры «Крыльев Советов» получили результат тестов на коронавирус
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 27 мая 2020 года: подтвердились 135 случаев
В колонию строгого режима в Управленческом пытались доставить 11 свертков с наркотиками
На Московском шоссе в Самаре столкнулись «Ларгус» и мотоцикл «Харлей»
Преподаватель английского языка попала под суд за взятки