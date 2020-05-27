В Самаре уже завтра запустят автобусы вместо отмененного троллейбуса № 6

27 Май 2020 2020-05-27T14:09:32+03:00

Автобусы будут ходить от Губернского рынка до улицы Грозненской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Куйбышевского района уже давно ждут этого

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Долгожданная новость для жителей Куйбышевского района Самары - обещанные автобусы, которые должны заменить отмененный троллейбус № 6, выйдут на линию уже в четверг, 28 мая. Они будут курсировать от Губернского рынка до улицы Грозненской. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта города.

- С завтрашнего дня стартуют пробные автобусные рейсы по троллейбусному маршруту № 6 с предоставлением всех видов льгот в соответствии с установленным расписанием, - отметили в ведомстве.

Так, от остановки «Губернский рынок» первый автобус отправится в 5:34, последний - в 20:04. Интервал между рейсами будет разный: утром и вечером по полчаса, в обеденное время - около часа.

От остановки «Ул. Грозненская» самый ранний рейс намечен на 6:30, последний - в 21:00. Интервал движения будет следующий: 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:56, 11:26, 11:56, 13:56, 15:04, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU