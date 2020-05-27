Жители Самары смогут перенести деньги с социальных карт на июнь
Жители Самары вновь смогут перенести деньги на своих социальных транспортных картах на новый месяц. Как и прежде, для этого нужно соблюсти одно условие - не потратить ни одну поездку за май.
- Перенести денежные средства по социальным картам можно в автоматическом режиме в период с 1 по 10 июня 2020 года, если в мае не было поездок, - отметили в твиттере представители «Объединенной транспортной карты».
Процесс переноса денег прост. Нужно всего лишь приложить социальную карту к терминалу кондуктора или к кассовому терминалу и дождаться выхода чека.
Напомним, что в Самарской области действует режим самоизоляции. Жители региона должны соблюдать его как минимум до 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU