2020-05-27T14:25:04+03:00
Общество

Жители Самары смогут перенести деньги с социальных карт на июнь

При условии, что в мае не было потрачено ни одной поездки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Деньги автоматически перенесут в период с 1 по 10 июняДеньги автоматически перенесут в период с 1 по 10 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары вновь смогут перенести деньги на своих социальных транспортных картах на новый месяц. Как и прежде, для этого нужно соблюсти одно условие - не потратить ни одну поездку за май.

- Перенести денежные средства по социальным картам можно в автоматическом режиме в период с 1 по 10 июня 2020 года, если в мае не было поездок, - отметили в твиттере представители «Объединенной транспортной карты».

Процесс переноса денег прост. Нужно всего лишь приложить социальную карту к терминалу кондуктора или к кассовому терминалу и дождаться выхода чека.

Напомним, что в Самарской области действует режим самоизоляции. Жители региона должны соблюдать его как минимум до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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