2020-05-27T15:07:20+03:00
Новости компаний

Билайн будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP

Это должно позволить выявлять инсайты для увеличения индекса потребительской лояльности
Поделиться:
На базе SAP Qualtrics CX Билайн будет собирать обратную связь от клиентовНа базе SAP Qualtrics CX Билайн будет собирать обратную связь от клиентов
Изменить размер текста:

Билайн объявляет о старте проекта по внедрению платформы для анализа пользовательского опыта SAP Qualtrics Customer Experience (CX).

Билайн в 2014 году стал пионером среди телеком-операторов, начав автоматизированный сбор обратной связи по всей базе клиентов. В 2019 году компания приняла решение перейти на новую омниканальную платформу для изучения опыта, впечатлений и обратной связи SAP Qualtrics Customer Experience (CX). Преимущество новой системы заключается в возможности самостоятельно развивать и кастомизировать систему под меняющиеся потребности клиентов в соответствии с принципом «Do It Yourself» (сделай сам), лежащим в основе платформы.

В ходе проекта все линии бизнеса получат единую платформу, с помощью которой смогут взаимодействовать со своими клиентами. Система будет интегрирована в существующий IT-ландшафт компании. Билайн сможет объединять собранные данные о клиентском опыте с операционными данными из своих информационных систем, выявлять зависимости и оперативно вносить изменения в бизнес-процессы. Особенностью платформы является ее гибкость, а также наличие понятных бизнес-пользователю и простых в применении инструментов. Помимо этого, оператор сможет самостоятельность развивать и настраивать систему под требования бизнеса без привлечения разработчиков и дополнительных затрат.

На базе SAP Qualtrics CX Билайн будет собирать обратную связь от клиентов в 16 точках касания по двум направлениям: опросы по результатам обслуживания клиентов (колл-центры, визиты в офис, подключение тарифов и др), а также холодные опросы для выявления удовлетворенности абонентов в целом (качеством голосовой связи, мобильным интернетом, тарифами и др). В задачи проекта также входит развитие digital-канала – опросы абонентов в мобильном приложении и личном кабинете на сайте. Все это позволит выявлять инсайты для увеличения индекса потребительской лояльности (NPS).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Необоснованные проверки и задержка денег: прокуроры рассказали, с какими проблемами столкнулся бизнес при коронавирусе
«Ждем решения правительства»: организаторы «Рока над Волгой» 2020 в Самаре рассказали о переносе фестиваля
Главврач из Тольятти рассказал, какой будет вторая волна коронавируса
В Самарской области по рисунку сельских школьников создадут Аллею ветеранов
В Самарской области из-за угрозы лесных пожаров объявили желтый уровень опасности
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
В Самаре бульвар на улице Ново-Садовой украсят яблонями, ивами и липами
В Самаре пока не будут распределять свободные места в детских садах
Проверку после пожара в частных домах под Самарой начала прокуратура
Билайн будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP
Коронавирус «сдвинул» концерт группы «Руки Вверх!» на «Самара Арене» на 2021 год
Жители Самары смогут перенести деньги с социальных карт на июнь
В Самаре уже завтра запустят автобусы вместо отмененного троллейбуса № 6
В Самарской области пьяный 46-летний водитель разъезжал на УАЗе по району
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
Самарцы попали в топ-10 среди россиян, которых все еще интересует коронавирус
В Самаре на пешеходном переходе «Гранта» наехала на женщину
В Самарской области выявлено рекордное заболевание коронавирусом за сутки
В Тольятти за ночь сгорели две машины
В Самаре нашли больницу, где плохо защищались от коронавируса
В Самарской области полицейские задержали женщину-браконьера
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 135 человек в Самарской области
В Самарской области, предположительно, из-за попадания молнии сгорел частный дом
В Самаре в дом ветерана Великой Отечественной войны вернули газ, которого не было 8 месяцев
Иностранные футболисты и тренеры «Крыльев Советов» получили результат тестов на коронавирус
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 27 мая 2020 года: подтвердились 135 случаев
В колонию строгого режима в Управленческом пытались доставить 11 свертков с наркотиками
На Московском шоссе в Самаре столкнулись «Ларгус» и мотоцикл «Харлей»
Преподаватель английского языка попала под суд за взятки