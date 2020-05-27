Проверку после пожара в частных домах под Самарой начала прокуратура

27 Май 2020 2020-05-27T15:13:27+03:00

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Прокуратура Самарской области проверяет, как соблюдены права граждан, пострадавших при пожаре в Яицком 26 мая 2020 года. Напомним, что утром в этот день в Волжском районе загорелись несколько домов. В МЧС считают, что пожар начался из-за проблем с проводкой в одном из вагончиков. В огне никто не пострадал, однако без крыши над головой остались более ста человек.

- Погибших и пострадавших нет, пожар к вечеру был потушен, на место выезжал для контроля работы и координации усилий представителей всех ведомств прокурор Волжского района Александр Шуваткин.

Напомним, что по словам главы Волжского района Евгения Макридина, не все строения в поселке, где возник пожар, были введены в эксплуатацию и каким-то образом зарегистрированы. У многих членов пострадавших от огня семей нет документов и уж тем более прописки.

Власти предоставили погорельцам пункт временного размещения в школе села Лопатино, но помощью практически никто не воспользовался. Видимо, всем пострадавшим нашлось место у родных, близких и соседей по поселку. Сотрудникам МЧС пока предстоит разобраться, почему возник пожар, который чуть не закончился еще большей трагедией, ведь из-за ветра огонь перекинулся на камыш поблизости. А властям нужно выяснить, кто и как жил в этих домах, кому необходима помощь и куда теперь пойдут эти люди.

ИСТОЧНИК KP.RU