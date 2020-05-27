2020-05-27T15:13:27+03:00
Общество

Проверку после пожара в частных домах под Самарой начала прокуратура

В цыганском поселке около Яицкого сгорели 11 домов и без крыши над головой остались 11 семей
Поделиться:
Пожар в Волжском районе оставил без крыши над головой более ста семейПожар в Волжском районе оставил без крыши над головой более ста семейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Самарской области проверяет, как соблюдены права граждан, пострадавших при пожаре в Яицком 26 мая 2020 года. Напомним, что утром в этот день в Волжском районе загорелись несколько домов. В МЧС считают, что пожар начался из-за проблем с проводкой в одном из вагончиков. В огне никто не пострадал, однако без крыши над головой остались более ста человек.

- Погибших и пострадавших нет, пожар к вечеру был потушен, на место выезжал для контроля работы и координации усилий представителей всех ведомств прокурор Волжского района Александр Шуваткин.

Напомним, что по словам главы Волжского района Евгения Макридина, не все строения в поселке, где возник пожар, были введены в эксплуатацию и каким-то образом зарегистрированы. У многих членов пострадавших от огня семей нет документов и уж тем более прописки.

Власти предоставили погорельцам пункт временного размещения в школе села Лопатино, но помощью практически никто не воспользовался. Видимо, всем пострадавшим нашлось место у родных, близких и соседей по поселку. Сотрудникам МЧС пока предстоит разобраться, почему возник пожар, который чуть не закончился еще большей трагедией, ведь из-за ветра огонь перекинулся на камыш поблизости. А властям нужно выяснить, кто и как жил в этих домах, кому необходима помощь и куда теперь пойдут эти люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Необоснованные проверки и задержка денег: прокуроры рассказали, с какими проблемами столкнулся бизнес при коронавирусе
«Ждем решения правительства»: организаторы «Рока над Волгой» 2020 в Самаре рассказали о переносе фестиваля
Главврач из Тольятти рассказал, какой будет вторая волна коронавируса
В Самарской области по рисунку сельских школьников создадут Аллею ветеранов
В Самарской области из-за угрозы лесных пожаров объявили желтый уровень опасности
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
В Самаре бульвар на улице Ново-Садовой украсят яблонями, ивами и липами
В Самаре пока не будут распределять свободные места в детских садах
Проверку после пожара в частных домах под Самарой начала прокуратура
Билайн будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP
Коронавирус «сдвинул» концерт группы «Руки Вверх!» на «Самара Арене» на 2021 год
Жители Самары смогут перенести деньги с социальных карт на июнь
В Самаре уже завтра запустят автобусы вместо отмененного троллейбуса № 6
В Самарской области пьяный 46-летний водитель разъезжал на УАЗе по району
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
Самарцы попали в топ-10 среди россиян, которых все еще интересует коронавирус
В Самаре на пешеходном переходе «Гранта» наехала на женщину
В Самарской области выявлено рекордное заболевание коронавирусом за сутки
В Тольятти за ночь сгорели две машины
В Самаре нашли больницу, где плохо защищались от коронавируса
В Самарской области полицейские задержали женщину-браконьера
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 135 человек в Самарской области
В Самарской области, предположительно, из-за попадания молнии сгорел частный дом
В Самаре в дом ветерана Великой Отечественной войны вернули газ, которого не было 8 месяцев
Иностранные футболисты и тренеры «Крыльев Советов» получили результат тестов на коронавирус
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 27 мая 2020 года: подтвердились 135 случаев
В колонию строгого режима в Управленческом пытались доставить 11 свертков с наркотиками
На Московском шоссе в Самаре столкнулись «Ларгус» и мотоцикл «Харлей»
Преподаватель английского языка попала под суд за взятки