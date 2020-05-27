В Самаре пока не будут распределять свободные места в детских садах

27 Май 2020 2020-05-27T15:28:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре приостановили процедуру распределения свободных мест в муниципальных детских садах. Это связано с тем, что после нее родителям малышей нужно будет лично предоставить в учреждения документы. Сейчас же из-за коронавируса действует режим самоизоляции.

- Распределение свободных мест запланировано на первую половину июня с учетом эпидобстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, - сообщили в твиттере представители департамента образования Самары. Также они отметили, что точную дату назовут позднее.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что прием детей в 1 класс, которые не живут на закрепленной территории, стартует с 1 июля. Вторая волна зачисления детей в школы по регистрации намечена на 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU