В Самаре пока не будут распределять свободные места в детских садах
В Самаре приостановили процедуру распределения свободных мест в муниципальных детских садах. Это связано с тем, что после нее родителям малышей нужно будет лично предоставить в учреждения документы. Сейчас же из-за коронавируса действует режим самоизоляции.
- Распределение свободных мест запланировано на первую половину июня с учетом эпидобстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, - сообщили в твиттере представители департамента образования Самары. Также они отметили, что точную дату назовут позднее.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что прием детей в 1 класс, которые не живут на закрепленной территории, стартует с 1 июля. Вторая волна зачисления детей в школы по регистрации намечена на 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU