В Самаре бульвар на улице Ново-Садовой украсят яблонями, ивами и липами
В Самаре еще больше озеленят улицу Ново-Садовую. Там собираются высадить более 3,5 тысяч деревьев и кустарников. Работы уже начались.
- На территории бульвара Комсомольский, который находится между улицей Гастелло и Постниковым оврагом, стартовали работы по высадке зеленых насаждений. До конца июня здесь появятся более 300 новых деревьев и 3200 кустарников, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Работы проводит ГКУ «АСАДО» в рамках госконтракта по содержанию региональных автомобильных дорог, расположенных в черте Самары. По плану в этом году сотрудники учреждения высадят на улице Ново-Садовой 16 видов деревьев и кустарников. Среди них: ива, клен, липа, ольха, рябина, каштан, тополь, яблоня, черемуха, ель, барбарис, роза ругоза, гортензия и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU