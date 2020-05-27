2020-05-27T15:47:05+03:00
Общество

В Самаре бульвар на улице Ново-Садовой украсят яблонями, ивами и липами

Всего до конца июня там высадят более 3,5 тысяч деревьев и кустарников
Анастасия ФИЛАТОВА
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На бульваре высадят 16 видов деревьев и кустарниковНа бульваре высадят 16 видов деревьев и кустарниковФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре еще больше озеленят улицу Ново-Садовую. Там собираются высадить более 3,5 тысяч деревьев и кустарников. Работы уже начались.

- На территории бульвара Комсомольский, который находится между улицей Гастелло и Постниковым оврагом, стартовали работы по высадке зеленых насаждений. До конца июня здесь появятся более 300 новых деревьев и 3200 кустарников, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Работы проводит ГКУ «АСАДО» в рамках госконтракта по содержанию региональных автомобильных дорог, расположенных в черте Самары. По плану в этом году сотрудники учреждения высадят на улице Ново-Садовой 16 видов деревьев и кустарников. Среди них: ива, клен, липа, ольха, рябина, каштан, тополь, яблоня, черемуха, ель, барбарис, роза ругоза, гортензия и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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