2020-05-27T15:58:34+03:00
Новости компаний

ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса

До 1 июля реализация этого сервиса для корпоративных клиентов банка будет бесплатной
Поделиться:
Воспользоваться сервисом можно через удаленный доступ на платформе «Метр квадратный» экосистемы недвижимости группы ВТБВоспользоваться сервисом можно через удаленный доступ на платформе «Метр квадратный» экосистемы недвижимости группы ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ запустил сервис по удаленной регистрации в Росреестре договоров залога недвижимости по кредитам для бизнеса. Учитывая ограничения, вызванные распространением COVID-19, до 1 июля 2020 года реализация инновационного сервиса ВТБ для корпоративных клиентов будет бесплатной.

Решение дает возможность удаленно провести государственную регистрацию договора, где залогодателем выступает юридическое лицо. Первый кредит с сервисом онлайн-регистрации залога недвижимости был предоставлен ООО «Карвен» (многофункциональный бизнес-центр «Академик») - московскому представителю сегмента среднего и малого бизнеса.

Инновационный сервис реализуется через удаленный доступ на платформе «Метр квадратный» экосистемы недвижимости Группы ВТБ. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки. Передовые технологии криптозащиты позволяют выдать клиенту усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также подать договор залога на регистрацию без дополнительного посещения Росреестра и МФЦ. В рамках удаленного оформления залога недвижимости до 1 июля 2020 года предприниматели оплачивают только выпуск УКЭП, сама регистрация в течение этого срока будет бесплатной.

«Новый сервис позволяет нашим клиентам даже в период самоизоляции и действия ограничений развивать бизнес и не откладывать реализацию планов. Учитывая высокую долю обеспечения кредитов бизнесу недвижимостью, услуга удаленной регистрации договора залога была реализована в рекордно короткие сроки. Сервис обеспечивает нашим заемщикам лучший клиентский путь оформления обеспечения кредита исключительно через цифровые каналы: от его регистрации до последующего снятия обременения после погашения обязательств. Теперь клиенты ВТБ могут полностью оформить договор залога недвижимости в максимально короткие сроки, без дополнительных затрат по времени», - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Для банка новый сервис значительно сокращает прямые и косвенные затраты в части залоговых процедур и решает задачу экстерриториальной подачи договора на регистрацию в Росреестр. Благодаря поддержке Росреестра, предоставившего необходимую инфраструктуру для обмена данными со своей стороны и поддерживающему переход банковского сервиса в цифровые каналы, наш проект полностью отвечает требованиям времени», - прокомментировал член правления ВТБ Максим Кондратенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Необоснованные проверки и задержка денег: прокуроры рассказали, с какими проблемами столкнулся бизнес при коронавирусе
«Ждем решения правительства»: организаторы «Рока над Волгой» 2020 в Самаре рассказали о переносе фестиваля
Главврач из Тольятти рассказал, какой будет вторая волна коронавируса
В Самарской области по рисунку сельских школьников создадут Аллею ветеранов
В Самарской области из-за угрозы лесных пожаров объявили желтый уровень опасности
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
В Самаре бульвар на улице Ново-Садовой украсят яблонями, ивами и липами
В Самаре пока не будут распределять свободные места в детских садах
Проверку после пожара в частных домах под Самарой начала прокуратура
Билайн будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP
Коронавирус «сдвинул» концерт группы «Руки Вверх!» на «Самара Арене» на 2021 год
Жители Самары смогут перенести деньги с социальных карт на июнь
В Самаре уже завтра запустят автобусы вместо отмененного троллейбуса № 6
В Самарской области пьяный 46-летний водитель разъезжал на УАЗе по району
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
Самарцы попали в топ-10 среди россиян, которых все еще интересует коронавирус
В Самаре на пешеходном переходе «Гранта» наехала на женщину
В Самарской области выявлено рекордное заболевание коронавирусом за сутки
В Тольятти за ночь сгорели две машины
В Самаре нашли больницу, где плохо защищались от коронавируса
В Самарской области полицейские задержали женщину-браконьера
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 135 человек в Самарской области
В Самарской области, предположительно, из-за попадания молнии сгорел частный дом
В Самаре в дом ветерана Великой Отечественной войны вернули газ, которого не было 8 месяцев
Иностранные футболисты и тренеры «Крыльев Советов» получили результат тестов на коронавирус
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 27 мая 2020 года: подтвердились 135 случаев
В колонию строгого режима в Управленческом пытались доставить 11 свертков с наркотиками
На Московском шоссе в Самаре столкнулись «Ларгус» и мотоцикл «Харлей»
Преподаватель английского языка попала под суд за взятки