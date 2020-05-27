2020-05-27T16:29:28+03:00
Общество

В Самарской области из-за угрозы лесных пожаров объявили желтый уровень опасности

Штормовое предупреждение будет действовать до конца мая
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе местами сохраняется высокая пожароопасность лесов - 4 классВ регионе местами сохраняется высокая пожароопасность лесов - 4 классФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вновь объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров. Оно продлится до конца месяца.

- Объявлен желтый уровень опасности. В период с 28 по 31 мая местами по Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов – 4 класс, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по региону призывает жителей не сжигать сухую траву и прошлогоднюю листву. Все это нужно собирать и вывозить в специально отведенные места. Не стоит сжигать также мусор и тополиный пух, разводить костры. Кроме того, сотрудники МЧС призывают самарцев не бросать горящие спички и окурки и не оставлять на солнце бутылки и осколки стекла.

При обнаружении пожара или признаков горения нужно звонить в пожарную охрану по телефонам: 01, 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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