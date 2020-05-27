В Самарской области из-за угрозы лесных пожаров объявили желтый уровень опасности
В Самарской области вновь объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров. Оно продлится до конца месяца.
- Объявлен желтый уровень опасности. В период с 28 по 31 мая местами по Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов – 4 класс, - сообщили в Приволжском УГМС.
В связи с этим ГУ МЧС по региону призывает жителей не сжигать сухую траву и прошлогоднюю листву. Все это нужно собирать и вывозить в специально отведенные места. Не стоит сжигать также мусор и тополиный пух, разводить костры. Кроме того, сотрудники МЧС призывают самарцев не бросать горящие спички и окурки и не оставлять на солнце бутылки и осколки стекла.
При обнаружении пожара или признаков горения нужно звонить в пожарную охрану по телефонам: 01, 101.
ИСТОЧНИК KP.RU