2020-05-27T16:32:29+03:00
Общество

В Самарской области по рисунку сельских школьников создадут Аллею ветеранов

Проект выиграл в конкурсе «СОдействие» и уже получил поддержку со стороны депутата Александра Живайкина
Илона МАЙСКАЯ
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На мраморный постамент в виде книги нанесут имена учителей-фронтовиков села ГеоргиевкаНа мраморный постамент в виде книги нанесут имена учителей-фронтовиков села Георгиевка
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В селе Георгиевка Самарской области к 1 сентября 2020 года появится своя Аллея ветеранов. Этот проект придумали ученики и педагоги местной школы и отправили на губернаторский конкурс «СОдействие». И он выиграл.

Общая стоимость проекта составляет 1250500 рублей. Чтобы воплотить его в жизнь, жителям Георгиевки по условиям конкурса нужно поучаствовать в софинансировании — собрать 250 тысяч рублей. Идею сельчан уже поддержал руководитель фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы Александр Живайкин. Он поделился личными средствами.

- «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее» - девиз этой инициативной группы. И очень важен вклад каждого жителя в бережное отношение и сохранение этого прошлого, будь то благотворительность или разработка дизайна и благоустройства территории проекта, - отметил Александр Живайкин.

В основу дизайна проекта Аллеи ветеранов лег рисунок школьников: мраморный постамент в виде развернутой книги с гравировкой имен учителей-фронтовиков. Поэтому планируется, что ученики школы села Георгиевка примут участие во всех этапах создания этой аллеи. В дальнейшем она станет местом проведения торжественных школьных и сельских мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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