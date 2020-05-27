«Ждем решения правительства»: организаторы «Рока над Волгой» 2020 в Самаре рассказали о переносе фестиваля

27 Май 2020 2020-05-27T16:53:55+03:00

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Фестиваль «Рок над Волгой», который должен был пройти на стадионе «Самара Арена» 27 июня 2020 года, не состоится. Его перенесли на неопределенный срок.

- Мы до последнего надеялись, что есть шанс проведения фестиваля в 2020 году. Но сегодня мы должны вам честно сообщить, что «Рок над Волгой» не состоится в запланированные даты. В данный момент мы ждем информацию о правительственных мерах, чтобы предпринять соответствующие шаги, - сообщили организаторы мероприятия.

Пока информации о том, можно ли будет вернуть ранее купленные билеты, нет. Организаторы обещают опубликовать все детали после того, как правительство официально сообщит о снятии ограничительных мер из-за коронавируса.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» сообщил, что, возможно, фестиваль проведут в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU