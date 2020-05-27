2020-05-27T17:11:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Необоснованные проверки и задержка денег: прокуроры рассказали, с какими проблемами столкнулся бизнес при коронавирусе

Прокурор Игорь Харитонов назначил проверки по каждой из поступивших жалоб
Александра БУДАЕВА
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И.о. прокурора области Игорь Харитонов в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с предпринимателямиИ.о. прокурора области Игорь Харитонов в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с предпринимателямиФото: предоставлено пресс-службой
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Самарские предприниматели в режиме видеоконференции смогли обратиться к главе прокуратуры Самарской области Игорю Харитонову, по каждой из поступивших жалоб он поручил провести проверку. Во время пандемии коронавируса и введенного в регионе режима самоизоляции некоторым предпринимателям пришлось нелегко.

- Налоговыми органами региона уже принято 15 200 обращений предпринимателей для предоставления выплат 59 417 сотрудникам, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областной прокуратуре. - Выплаты начали перечислять с 15 мая, речь идет об общей сумме в 575,9 млн рублей.

Региональные прокуроры контролируют, все ли и вовремя ли эти выплаты получают. Параллельно ведут проверки по тому, как в области предоставляют бизнесу беспроцентные займы, "кредитные каникулы", отсрочки по уплате аренды и прочие меры поддержки предпринимателей.

Как оказалось, в последнее время бизнесу приходится сталкиваться с задержкой выплат по государственным и муниципальным контрактам: в Кинель-Черкасском районе, к примеру, ПАО "Ростелеком" не заплатили за настройку оборудования.

- Проверка показала, что необходимые средства у местной администрации были, причем стоимость оборудования (23 700 рублей) была перечислена вовремя, а 6000 рублей за его наладку - нет, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Самарской области.

Аналогичная ситуация произошла в Железнодорожном районе Самары: предприниматель поставил для ГКП Самарской области "АСАДО" товара на 314 тысяч рублей, но деньги смог получить лишь после вмешательства прокуратуры.

А в Нефтегорском районе Управление капитального строительства задерживало выплаты по исполненному контракту на ремонт дорог и некоторым другим контрактам.

- По состоянию на 2 марта сумма долгов превысила 47 млн рублей, - говорят в надзорном ведомстве. - Деньги не получили субъекты малого и среднего предпринимательства.

В отношении руководства Управления капитального строительства возбудили дело об административном правонарушении, ответственное за выплаты должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей, сейчас платежи постепенно выполняются, погашение долгов теперь контролирует прокуратура..

- Всего с начала года прокурорскими мерами удалось добиться погашения задолженности по исполненным контрактам на сумму более 185 млн рублей, - приводит статистику областная прокуратура. - Кроме того, по итогам прокурорского вмешательства возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, 19 человек уже привлекли к ответственности - их оштрафовали в общей сложности на 570 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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